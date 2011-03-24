Харків'яни все більше потребують субсидій на оплату ЖК-послуг

Харьков. 23 марта. УНИАН. В Харьковской области за январь-февраль 2011 г. за субсидиями на возмещение оплаты жилищно-коммунальных услуг обратилось 23,4 тыс. семей – на 86,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении статистики в Харьковской области, из общего количества обратившихся семей 90% проживают в городской местности.

Общая сумма субсидий, назначенных семьям для возмещения расходов на оплату услуг ЖКХ, в январе-феврале т.г. составила 4,1 млн. грн., из которых 3,6 млн. грн. субсидий назначены жителям городской местности, 0,5 млн. грн. – жителям сельской местности.

С начала года субсидии на оплату услуг ЖКХ назначены 20,8 тыс. семей – 89,2% от общего количества обратившихся семей. Из них в городской местности проживают 18,6 тыс. семей, в сельской - 2,2 тыс. семей.

В среднем сумма назначенной субсидии на одну семью на возмещение оплаты услуг ЖКХ в феврале по области составила 199,7 грн. По количественному составу семей - получателей субсидий преобладают одинокие граждане и семьи из двух человек (87,4% от общего количества обратившихся семей).