Влітку на Харківщині відкриються ще 3 дитячі оздоровчі табори

Харків. 30 березня. УНІАН. У 2011 році в Харківській області планується розширення існуючої мережі дитячих оздоровчих установ, зокрема заново відкриються 3 дитячих табори, які в останні роки не працювали.

Про це повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника губернатора Євгена САВІНА.

«У нас минулого року було 37 працюючих оздоровчих таборів, ми хочемо, щоб цього року ще відкрилися три табори. Це оздоровчий табір заводу імені Малишева «Червона гвоздика», табір «Дружба» в Красноградському районі та оздоровчий табір «Міськелектротрансу» в селищі Високому, який тепер буде утримувати районна адміністрація Харківського району», - повідомив Є.САВІН.

За його словами, табір «Червона гвоздика» не працював 1 рік, тому не вимагає значних витрат на відновлювальні роботи. Те ж саме можна сказати і про оздоровчий заклад у Високому, який не працював 2 роки. Що стосується табору в Красноградському районі, то він буде практично збудований заново.

«Табір «Дружба» у Красноградському районі не працював 3 роки, тому що умови там не відповідають нормі. На даний момент вже є проект, є гроші, за які буде побудоване нове приміщення. Може бути, через нове будівництво початок оздоровчого сезону в таборі трохи затримається, але завдання стоїть - цього року його відкрити», - наголосив Є.САВІН.