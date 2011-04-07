Харківська правозахисна група вимагає відставки Могильова

Харків. 7 квітня. УНІАН. Харківська правозахисна група (ХПГ) через збільшення летальних випадків і випадків катувань в органах міліції вимагає відставки міністра внутрішніх справ України Анатолія МОГИЛЬОВА.

Як передає кореспондент УНІАН, близько 40 активістів ХПГ проводять мітинг перед будинком Головного управління МВС України в Харківський області. Вони тримають запалені траурні свічки і транспаранти з написами «Катуванням - ні!», «Катів до відповідальності», «Могильова у відставку», «Могильов повинен піти», «Катам - тюрми», «Міліціє! Захисти мене від себе», «За три місяці 2011 року в установах МВС України загинуло 18 людей».

Активісти розгорнули плакат із трьома прізвищами людей, які з початку року, за їхніми даними, загинули на Харківщині після перебування в міліції, а також фотопортрет Євгена Звенигородського, який помер 31 березня після відвідин Харківського облуправління міліції.

«За такого стану речей керівництво МВС має піти у відставку: міністр, заступник міністра, начальник обласного управління, начальник карного розшуку, заступник начальника обласного управління», - заявив співголова ХПГ Євген ЗАХАРОВ.

«Саме за нинішнього керівництва МВС ситуація різко погіршилася, і тому вони мають піти у відставку. На жаль, все це абсолютно безкарно відбувається», - додав він.

Є.ЗАХАРОВ підкреслив, що харківські правозахисники продовжуватимуть добиватися розслідування прокуратурою всіх скарг громадян на побиття в органах міліції.

Як повідомляв УНІАН, прокуратурою міста Харкова 31 березня порушено кримінальну справу стосовно 24-річного помічника оперуповноваженого відділу карного розшуку Головного управління МВС України в Харківській області сержанта міліції за фактом умисного спричинення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого Євгена Звенигородського, а також за фактом перевищення службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки, за ч.2 ст.121, ч.3 ст.365 Кримінального кодексу України. У ході розслідування кримінальної справи, після проведення низки першочергових слідчих дій, слідчим прокуратури міста за підозрою у вчиненні злочину того ж дня помічник оперуповноваженого був затриманий в порядку ст. 115 КПК України.

Прокурор Харкова Євген ПОПОВИЧА повідомив, що 4 квітня затримано ще двох працівників цього підрозділу – майора та прапорщика міліції, які брали участь у затриманні потерпілого та доставленні його до приміщення ГУ МВС України в Харківській області.