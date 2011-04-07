Алексейчук: Харкову не потрібна китайська гречка

Харків. 7 квітня. УНІАН. Харківська область забезпечена насінням гречки на 104%.

Про це повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника губернатора Віталія АЛЕКСЕЙЧУКА.

За його словами, аграрії області планують засіяти гречкою в 2011 році 24 тис. гектарів.

«Якщо минулого року ми отримали врожай 8,6 тисячі тонн, то в цьому році плануємо отримати 24 тисячі тонн гречки. Я гадаю, що це питання на сьогодні вже знято. Харківській області не потрібна китайська гречка, бо в нас достатньо своєї. Нам буде достатньо її до наступного врожаю».

За словами начальника відділу переробної та харчової промисловості, роботи з державними підприємствами, фермерськими та індивідуальними особистими господарствами Головного управління агропромислового розвитку ХОДА Олександра ЛАГУТІНА, гречки в Харківському регіоні вдосталь. «Нещодавно ми провели перевірку по харківських магазинах разом з представниками ЗМІ і переконалися, що гречки в магазинах удосталь. Харківська область відправила Київській області близько 1000 тонн цієї крупи, - зазначив він. - Після підписання меморандуму ми з виробниками знайшли спільну мову в питанні, скільки має коштувати гречка. Після цього ви побачили всю гречку на прилавках і ринках нашого міста».

На думку В.АЛЕКСЕЙЧУКА, гречка має коштувати в роздріб не більше 10-12 грн. «На сьогоднішній день насінням гречки Харківська область забезпечена на 104%. 70% господарств регіону мають своє насіння, - підкреслив він. - В Харківській області достатньо насіння для всього регіону. Тому ціна на гречку повинна бути не більш 12 гривень за кілограм».