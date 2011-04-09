У Харкові відкрито меморіальну дошку Сергію Корольову

Харків. 9 квітня. УНІАН. У Харкові відкрито меморіальну дошку конструктору ракето-космічної техніки Сергію Корольову.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської міської ради, урочисте відкриття меморіальної дошки відбулося 8 квітня на території підприємства «Об’єднання «Комунар».

В урочистій церемонії взяли участь директор Департаменту підприємництва та споживчого ринку Харківської міської ради Андрій ПРОСКУРІН, генеральний директор державного науково-виробничого підприємства «Об’єднання «Комунар» Любомир САБАДОШ, працівники підприємства.

«Відкриття меморіальної дошки цьому видатному конструктору - знакова подія для нашого міста, тому що харківська промисловість безпосередньо пов’язана з космічною галуззю. Відрадно, що ми змогли увічнити пам’ять людини, яка виховала багато талановитих інженерів, у тому числі і харківських, вивела космічну сферу на новий якісний рівень і безпосередньо співпрацювала з підприємством «Комунар», сказав А.ПРОСКУРІН.

За його словами, меморіальну дошку створили силами підприємства і на його виробничих потужностях.

Л.САБАДОШ зауважив, що візит на підприємство Сергія Корольова в 1960 році та подальша його співпраця із заводом допомогли вивести виробництво на новий рівень і перетворили завод з інструментально-виробничого підприємства в приладобудівний завод з ракетно-космічними технологіями.

«Меморіальна дошка Сергію Корольову, яку ми відкрили, буде служити і для працівників підприємства, і для всіх харків’ян нагадуванням того, що завод, який за легендою «значився» виробником телевізора «Берізка», займався іншими важливими для країни і для людства проектами», - наголосив Л.САБАДОШ.

Довідка УНІАН. Цього року відзначається 50-річчя першого польоту людини в космос. 12 квітня 1961 року корабель «Восток» із Юрієм Гагаріним на борту піднявся на висоту 327 км. Претендентів на перший політ у космос відбирав особисто С.Корольов.