Харків. 7 травня. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН привітав харків’ян з Днем Перемоги.

Дорогі земляки!

Час віддаляє від нас вікопомний Травень 1945 року. Та велич подвигу народу в роки Великої Вітчизняної війни, мужність і незламність дідів-прадідів у боротьбі з безжальним ворогом не тьмяніють із часом. Значення і ціна Великої Перемоги по-особливому усвідомлюються нині, коли великі й малі війни в різних куточках світу несуть страждання і смерть мільйонам людей.

Мирного неба тобі, Україно! Щастя і благополуччя – твоєму народу! З Днем Перемоги!