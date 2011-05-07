До Харкова прибув митрополит Володимир

Харків. 7 травня. УНІАН. Сьогодні до Харкова прибув предстоятель Української Православної Церкви Московського патріархату (УПЦ МП), митрополит Київський і всієї України ВОЛОДИМИР.

Як передає кореспондент УНІАН, літак із митрополитом приземлився в Міжнародному аеропорту «Харків».

Предстоятель УПЦ МП візьме участь в урочистостях з нагоди 90-річчя з дня народження митрополита Харківського і Богодухівського НИКОДИМА.

Митрополита ВОЛОДИМИРА зустріли віце-прем’єр-міністр-міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Віктор ТИХОНОВ, голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН, голова Харківської облради Сергій ЧЕРНОВ, Харківський міський голова Геннадій КЕРНЕС, вікарій Харківської єпархії УПЦ МП, архієпископ Ізюмський ОНУФРІЙ.

Візит митрополита ВОЛОДИМИРА пов`язаний з приїздом до Харкова предстоятеля Російської православної церкви, Патріарха Московського і всієї Русі КИРИЛА, який має прибути до столиці Слобожанщини сьогодні. 8 травня на площі Свободи у Харкові патріарх КИРИЛ та Митрополит ВОЛОДИМИР відслужать Божественну літургію.