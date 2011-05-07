Погода в неділю

Харків. 7 травня. УНІАН. 8 травня короткочасні дощі (в Карпатах з мокрим снігом) очікуються вночі в більшості центральних, південних областей України і в Криму, а вдень - у північних областях. На решті території без істотних опадів.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

Вітер північно-східний, східний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-7° тепла (у південній частині і в Карпатах на поверхні грунту та місцями в повітрі приморозки 0-5°), вдень 12-17° тепла; в східній частині вночі 5-10°, вдень 15-20°.

У Києві та області буде хмарно з проясненнями. Можливий невеликий короткочасний дощ. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 2-7° тепла, вдень 12-17°. По м. Києву температура вночі 3-5° тепла, вдень 14-16°.