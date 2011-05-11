У Харкові з пам'ятного знаку в саду Шевенка зник тризуб

Харків. 11 травня. УНІАН. У Харкові з пам`ятного знаку, встановленого на честь проголошення державного суверенітету України, зник металевий тризуб.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, міліція проводить перевірку за фактом зникнення елементу пам’ятного знаку.

Інформація про те, що з пам`ятного знаку, який розташований в саду імені Шевченка в Харкові, пропав металевий тризуб, була розповсюджена 11 травня 2011 року, йдеться у повідомленні. Цю інформацію було розповсюджено в ЗМІ представниками Харківської облорганізації ВО «Свобода».

За даними ЦЗГ, до саду Шевченка негайно виїхала слідчого-оперативна група на чолі з начальником Дзержинського райвідділу ХМУ ГУМВС України в Харківській області полковником міліції Віталієм ДАНИЛЕНКОМ. Правоохоронцями було опитано всіх продавців, працюючих в кіосках та кафе біля постаменту. Проведено ретельний огляд місця події та прилеглої території, а також підготовлено запити до міськради щодо надання до міліції ескізів пам`ятного знаку. Працівники міліції також з’ясовують, чи не проводились найближчим часом реставраційні роботи цього постаменту.

Повідомлення ВО «Свобода» зареєстроване в Дзержинському РВ, за вказаним фактом проводиться подальша перевірка. Про результати перевірки буде повідомлено додатково, зазначили в ЦЗГ.

Довідка УНІАН. Пам’ятний знак на честь проголошення державного суверенітету України в саду Шевченка у Харкові був встановлений на початку 90-х років коштом тодішнього голови харківської організації Народного руху України Володимира ПАСІЧНИКА. Протягом років незалежності пам’ятний знак неодноразово піддавався руйнуванню невідомими, і одного разу кам’яна брила була розбита навпіл. У жодному з випадків зловмисники не були затримані.

У заяві, оприлюдненій сьогодні харківською парторганізацією ВО «Свобода», її автори заявили: «Закликаємо місцеву міліцію якнайшвидше розслідувати вандалізм над українським монументом та покарати винних. Водночас вимагаємо від Харківської міської ради на чолі з Геннадієм КЕРНЕСОМ докласти всіх зусиль, аби руйнування українських пам‘яток Харкова було фізично неможливим».