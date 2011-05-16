На Харківщині затримано 16 браконьєрів-рибалок

Харків. 16 травня. УНІАН. На Харківщині інспектори Державної екологічної інспекції в ході операції «Нерест-2011» затримали 16 порушників правил рибальства.

Як передає кореспондент УНІАН, за повідомленням прес-служби Міністерства екології та природних ресурсів України, затриманих браконьєрів притягнуто до адміністративної відповідальності.

Найбільшу кількість порушень інспектори зафіксували на берегах Червонооскільського та Печенізького водосховищ.

Природоохоронні рейди на водоймах Харківщини тривають.

Довідка УНІАН. Операція «Нерест-2011» проходить в Харківській області з 1 квітня по 10 червня 2011 року. Протягом цього періоду заборонено промисловий, любительський і спортивний вилови риби та інших водних живих ресурсів на рибогосподарських водних об’єктах: водосховищах (з 1 квітня по 10 червня), на річках та в корінних водах (з 1 квітня по 21 травня), в придаткових водах річок (з 1 квітня по 30 червня).

Змагання з рибальства та підводного полювання під час нересту також заборонені. Крім того, заборонено вилов раків під час нерестового періоду, під час виношування ікри, личинок, першої та другої линьок (з 1 квітня по 30 червня та з 20 серпня по 30 вересня), а також у темну пору доби.

Аматорське рибальство на водоймах області дозволяється однією поплавкою або донною вудкою із одним гачком і спінінгом з берега.

Незаконний рибний промисел карається штрафом від 1700 до 3400 грн. або обмеженням волі на строк до трьох років, з конфіскацією знарядь і засобів промислу та всього добутого. Якщо ж вилов вчинено із застосуванням вибухових, струйних речовин, електроструму або іншими способами масового знищення риби, то штраф може сягати 6800 грн.