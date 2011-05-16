У Харкові невідомі підпалили мечеть

Харків. 16 травня. УНІАН. У Харкові невідомі підпалили двері мечеті.

Про це повідомили УНІАН у Центрі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України у Харківській області.

Слідчо-оперативна група, яка прибула на місце події, встановила, що невідомі особи на заборі здійснили брутальні надписи речовиною чорного кольору, після чого проникли на територію мечеті і підпалили вхідні двері. Пожежу ліквідовано, постраждалих немає. Проводяться заходи, спрямовані на встановлення осіб, причетних до підпалу. Вирішується питання про порушення кримінальної справи.