У Новій Водолазі невідомий «замінував» автобус

Харків. 16 травня. УНІАН. Сьогодні у селищі Нова Водолага Харківської області невідомий зателефонував до міліції і повідомив про те, що в автобусі сполученням «Нова Водолага – Харків» він заклав вибуховий пристрій.

Як повідомили УНІАН у Центрі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України у Харківській області, працівники Державтоінспекції у місті Мерефа зупинили вказаний автобус та евакуювали з нього близько 50 осіб.

Співробітники вибухо-технічної служби, оглянувши транспортний засіб, жодних вибухових пристроїв не виявили.

Проводяться заходи зі встановлення особи, яка повідомила про замінування.