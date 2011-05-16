У Новій Водолазі невідомий «замінував» автобус
17:58, 16 травня 2011Харьків
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Евакуйовували близько 50 пасажирів
Харків. 16 травня. УНІАН. Сьогодні у селищі Нова Водолага Харківської області невідомий зателефонував до міліції і повідомив про те, що в автобусі сполученням «Нова Водолага – Харків» він заклав вибуховий пристрій.
Як повідомили УНІАН у Центрі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України у Харківській області, працівники Державтоінспекції у місті Мерефа зупинили вказаний автобус та евакуювали з нього близько 50 осіб.
Співробітники вибухо-технічної служби, оглянувши транспортний засіб, жодних вибухових пристроїв не виявили.
Проводяться заходи зі встановлення особи, яка повідомила про замінування.
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