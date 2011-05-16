Мером Вовчанська став представник Партії регіонів

Харків. 16 травня. УНІАН. На виборах в Харківській області Партія регіонів перемагає з дуже гарним результатом.

Як передає кореспондент УНІАН, так прокоментував голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН результат дострокових виборах мера Вовчанська, на яких з 74% голосів переміг представник Партії регіонів.

«Всі знакові вибори ми виграємо з дуже гарним результатом», - сказав М.ДОБКІН журналістам.

За словами губернатора, він «завжди ретельно» відслідковує ситуацію з виборів, особливо там, де вони «не рядові», аби розуміти ступінь довіри до влади.

«Люди вибирають собі керівника, і тут для мене дуже важливо, яка буде реакція на представника Партії регіонів, - сказав М.ДОБКІН. За його словами, його політична сила при владі понад рік, і «сьогодні вже всі проблеми, які є в державі, не розділяються на проблеми попереднього уряду, нинішнього уряду». «Сьогодні вся відповідальність, - заявив губернатор, - лежить вже цілком і повністю у свідомості людей на владі нинішній. Я до речі про це говорив одразу після виборів: пройде три - чотири, максимум п’ять місяців, і ми будемо вже нести відповідальність за все – за те, що ми робили, і за те, чого не робили».

Він відмітив, що 74%, які отримав представник Партії регіонів у Вовчанську, «враховуючи те, що попередницею нинішньому міському голові була представник БЮТ, яка обиралася вдруге, але не змогла знайти спільної мови з депутатським корпусом і подала у відставку» - є дуже гарним результатом.

«Зрозуміло, - сказав голова обласної організації ПР, - чому не заявилися ті ж БЮТівці на ці вибори, але для нас було дуже важливим подивитися, з яким результатом ми там зможемо отримати перемогу (в принципі ми в ній і не сумнівалися), але 74% - це дуже хороший результат. Це говорить ще і про суттєву довіру з боку населення саме до цієї політичної сили, і про фактичну відсутність будь-якої іншої альтернативи, незважаючи на те, що люди, звичайно ж, не задоволені нинішнім життя, чекають змін на краще».

М.ДОБКІН повідомив, що на позачергових виборах Таволжанського сільського голови Дворічанського району, які відбулися 15 травня, перемогу здобув також представник Партії регіонів Микола ТРИПЯК. Вибори міського голови Вовчанська виграла Ольга ТОПОРКОВА