Південна залізниця влітку збільшить кількість потягів у напрямку Криму

Харків. 15 червня. УНІАН. Південна залізниця влітку планує збільшити кількість потягів з Харкова на Сімферополь.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Управління Південної залізниці, це викликане необхідністю задовольнити потреби місцевого населення у літньому відпочинку в Криму.

Кількість пасажирів, які прямують у літні місяці до Криму значно зростає, що потребує додаткових рейсів – по кілька на тиждень, зазначили у прес-службі.

Разом із збільшенням кількості рейсів залізниця розробляє заходи підвищення якості обслуговування пасажирів, забезпечення максимально комфортних умов у поїздках.