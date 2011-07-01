Чому підприємці ухиляються від сплати податків?

Харків. 1 липня. УНІАН. Підприємці ухиляються від податків через побоювання, що ці кошти осядуть у кишенях недбайливих чиновників.

Таку точку зору висловив віце-губернатор Юрій САПРОНОВ, повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації.

За його словами, згідно з результати опитування, проведеного Центром Разумкова, майже 35% українців вважають, що зібрані в країні податки розкрадаються чиновниками різних рівнів, корупція та розкрадання бюджетних коштів стали настільки звичним явищем в країні, що ними вже не здивуєш рядового українця.

«Навпаки, - зазначив Ю.САПРОНОВ, - дивуються тільки іноземці, які відзначають, що про проблему корупції у нас дуже багато говорять, але до останнього часу ніхто не намагався з нею боротися. Підприємці найчастіше тому й ухиляються від податків, бо впевнені - вони підуть не в бюджет, а осядуть в кишенях недбайливих чиновників».

«Президент Віктор ЯНУКОВИЧ, підкреслив віце-губернатор, - задав напрямок, у якому нам необхідно рухатися в подальшому для входження України в двадцятку розвинених країн, і боротьба з корупцією - одна з найважливіших складових цього шляху».

Ю.САПРОНОВ наголосив, що влада на місцях повинна налагодити зворотній зв`язок з підприємцями.

«Ми неодноразово проводили круглі столи, конференції та інші заходи, щоб виявити ті проблеми, з якими найчастіше на практиці зустрічаються підприємці. Всі можливі шляхи їх рішення були враховані в недавно ухваленій в області Програмі сприяння розвитку малого підприємництва на 2011-2015 роки. Точно так само необхідно формувати культуру сплати податків разом з розумінням того, що ці кошти надійдуть до бюджетів різних рівнів, а всі, хто причетні до їх розкраданню - будуть покарані. До недавнього часу багато хто йшов «у чиновники», щоб заробити. Для таких «бізнесменів» необхідно ввести жорстке й невідворотне покарання», - сказав Ю.САПРОНОВ.