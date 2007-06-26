50 найвпливовіших харків`ян

50 самых влиятельных харьковчан

27 января, 16:47 ФОКУС №4

Еженедельник Фокус продолжает публиковать материалы о положении дел в разных регионах Украины. На этот раз предлагаем вам рейтинг самых влиятельных харьковчан. В список попали те, кто родился в Харькове и области или начинал там политическую или бизнес-карьеру, а также те, чья деятельность и сейчас связана с регионом. Критерии отбора – как и при составлении рейтинга влиятельных «донецких»: участие в принятии государственных решений, масштабы подконтрольного бизнеса и влияние на политико-экономические процессы в стране и в «первой столице».

1. Когда готовился рейтинг, большинство опрошенных Фокусом экспертов называли самым влиятельным харьковчанином Евгения Кушнарёва. После его смерти редакция решила не присуждать первое место никому.

2. Леонид Черновецкий, городской голова Киева, 55 лет, родился в Харькове.

3. Пётр Ющенко, народный депутат («Наша Украина»), владелец ООО «Слобода» (Харьков), 61 год, родился в селе Хоруживка Сумской обл.

4. Александр Фельдман, народный депутат Украины (БЮТ), соучредитель концерна «АВЭК», 47 лет, родился в Харькове.

5. Александр Ярославский, совладелец группы «УкрСиб» (Харьков), 48 лет, родился в Мариуполе Донецкой обл.

6. Никодим, (в миру — Николай Руснак), управляющий Харьковской епархией, митрополит Харьковский и Богодуховский, 86 лет, родился в селе Давидовцы Черновицкой обл.

7. Арсен Аваков, губернатор Харьковской области, контролирует ФПГ «Инвестор» и банк «Базис», 43 года, родился в Харькове.

8. Михаил Добкин, городской голова Харькова, 37 лет, родился в Харькове.

9. Геннадий Кернес, секретарь Харьковского горсовета, соучредитель ОАО «НПК—Холдинг» (Харьков), 47 лет, родился в Харькове.

10. Василий Салыгин, глава Харьковского облсовета, 49 лет, родился в Харькове.

11. Василий Таций, ректор Национальной юридической академии им. Ярослава Мудрого, Герой Украины, 67 лет, родился в Полтаве.

12. Владимир Сташис, первый проректор Национальной юридической академии им. Ярослава Мудрого, Герой Украины, 82 года, родился в Харькове.

13. Пётр Пилипчук, первый заместитель главы Верховного суда Украины, экс-глава харьковского облсуда, 60 лет, родился в селе Тернавцы Хмельницкой обл.

14. Василий Бринцев, судья Конституционного суда украины, 56 лет, родился в селе Асиевка Харьковской обл.

15. Инна Богословская, лидер партии «Віче», 46 лет, родилась в Харькове.

16. Олег Дёмин, посол Украины в России, экс-губернатор Харьковской области,

59 лет, родился в селе Лопатино Тульской обл., РФ

17. Александр Бандурка, экс-народный депутат Украины, экс-глава УМВД в Харьковской обл., 69 лет, родился в селе калиновцы Черкасской обл.

18 Виктор Бондарь, замглавы секретариата Президента Украины, экс-юридический советник ФПГ«Сигма» (Харьков), 31 год, родился в Ленинграде, РФ.

19. Дмитрий Святаш, народный депутат Украины (Партия регионов), почётный президент и совладелец корпорации «Автоинвестстрой», 35 лет, родился в Харькове.

20. Виктор Корж, министр по делам семьи, молодёжи и спорта, 49 лет, родился в Харькове

21. Александр Мартыненко, генеральный директор агентства «Интерфакс-Украина», 46 лет, родился в Харькове.

22. Алексей Логвиненко, народный депутат Украины (БЮТ), экс-вице-губернатор Харьковской области, 51 год, родился в г. Свалява Закарпатской обл.

23. Анатолий Гиршфельд, экс-народный депутат Украины, президент АО «УПЭК», 49 лет, родился в Днепропетровске.

24. Вадим Рабинович, президент холдинга RC-Group, президент всеукраинского еврейского конгресса, 53 года, родился в Харькове.

25. Майкл Блейзер, президент компании «Сигма Блейзер», 55 лет, родился в Харькове, гражданин США.

26. Валерий Дёма, вице-президент компании «Сигма Блейзер», 44 года, родился в Полтавской обл.

27. Владимир Бабаев, первый замглавы Харьковской облгосадминистрации, 55 лет, родился в Харькове.

28. Станислав Денисюк, глава Харьковской государственной налоговой администрации, 49 лет, родился в Кривом Роге Днепропетровской обл.

29. Александр Давтян, владелец АО «Давтян и Компания», 54 года, родился в Харькове.

30. Юрий Гайсинский, прокурор Киевской области, экс-прокурор московского района харькова, 59 лет, родился в Полтаве.

31. Алла Александровская, народный депутат Украины (КПУ), 58 лет, родилась в Харькове.

32. Виктор Остапчук, зампредседателя Харьковского облсовета, начальник Южной железной дороги, 51 год, родился в Челябинской обл., РФ.

33. Василий Синчук, прокурор Харьковской области, 46 лет, родился в Хмельницкой обл.

34. Владимир Семиноженко, советник премьер-министра Украины, гендиректор НТК «Институт монокристаллов» (Харьков), 56 лет, родился в Киеве.

35. Эрнест Галиев, совладелец группы «УкрСиб» (Харьков), 34 года, родился в Харькове.

36. Виль Бакиров, ректор Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина, 60 лет, родился в Уфе, РФ.

37. Ярослав Ющенко, замглавы Харьковской облгосадминистрации, 26 лет, родился в Харькове.

38. Анатолий Бугаец, народный депутат Украины (СПУ), экс-гендиректор ОАО «Турбоатом», 66 лет, родился в Полтавской обл.

39. Анатолий Мялица, гендиректор корпорации «Антонов», экс-гендиректор харьковского авиазавода, 66 лет, родился в Читинской обл., РФ.

40. Сергей Стороженко, замглавы Харьковской облгосадминистрации, 57 лет, родился в Харькове.

41. Зураб Аласания, журналист, соучредитель Медиа-группы «Объектив», гендиректор Харьковской ОГТРК, 42 года, родился в Сухуми, Грузия.

42. Владимир Филенко, вице-президент банка «Базис» (Харьков), экс-народный депутат, 51 год,

родился в селе Шелудьковка Харьковской обл.

43. Александр Кагановский, имеет многопрофильный бизнес, зять Евгения Кушнарёва,

38 лет, родился в Харькове.

44. Александр Красовицкий, гендиректор издательства «Фоліо», председатель правления Харьковской книжной фабрики им. Фрунзе, 39 лет, родился в Харькове.

45. Евгений Захаров, сопредседатель Харьковской правозащитной группы, председатель правления Украинского Хельсинского союза по правам человека, 53 года, родился в Харькове.

46. Владимир Шумилкин, экс-мэр Харькова, 47 лет, родился селе Малые Ичкали Мордовской АССР, РФ.

47. Сергей Потимков, журналист, народный депутат Украины (БЮТ), 52 года, родился в Харькове.48. Мойше Москович, главный раввин Харькова и области, 42 года, родился в Венесуэле.

49. Владимир Лисовой, ректор Харьковского государственного медицинского университета, 50 лет, родился в Харькове.

50. Вадим Карасёв, политолог, директор Института глобальных стратегий, 50 лет, родился в г. Коростышев Житомирской обл.