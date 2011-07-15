На технічне переозброєння заводу ім. Малишева необхідно 500 млн. грн. - Предко

Харків. 15 липня. УНІАН. На повне технічне переозброєння ДП «Завод ім. Малишева» необхідно близько 500 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції в четвер в.о. генерального директора заводу Валерій ПРЕДКО, коментуючи стан виробництва провідного в Україну оборонного підприємства.

«500 мільйонів гривень - це загальна сума, необхідна для технічного переозброєння», - сказав В.ПРЕДКО, додавши, що «її можна ще збільшувати, можна зменшувати», але потреби саме такі.

За словами нового керівника, на заводі очікуються великі зміни, оскільки багато років підприємство залишалося важко керованим. «Завод некерований», - сказав він, насамперед маючи на увазі застарілу модель управління, кадрову незбалансованість та невідповідність кількості працівників поставленим завданням.

При цьому В. ПРЕДКО вказав, зокрема, на такі проблеми заводу, як застарілі технології, знос обладнання, незбалансованість фінансового плану на цей рік, відсутність системи підготовки молодих кваліфікованих кадрів.

Керівник відзначив, що в процесі нормалізації виробничого життя підприємства він дуже сподівається на продуктивну взаємодію з новоствореним Держконцерном «Укроборонпром». За словами В. ПРЕДКА, 13 липня відбулася важлива нарада за участю представників концерну і кількох міністерств, на якому були обговорені проблеми та першочергові завдання заводу ім. Малишева.

«Прийнято рішення вносити окремим рядком у змінений державний бюджет на друге півріччя проблеми заводу», - сказав В.ПРЕДКО. «Для нас, - додав він, - це дуже приємна перспектива. Остаточне рішення з цього питання буде ухвалене до вересня».

На знімках: (угорі) Валерій ПРЕДКО (праворуч) проводить першу прес-конферецію (фото Володимира ПОЛІЩУКА); (внизу) продукція заводу ім. Малишева на Міжнародній виставці озброєнь IDEX-2011 в Абу-Дабі (Об’єднані Арабські Емірати).

Фото Андрія КРАВЧЕНКА