Харківська облрада надаватиме безоплатну правову допомогу

Харків. 22 липня. УНІАН. Харківська обласна рада надаватиме безоплатну правову допомогу, повідомляє офіційний сайт облради.

Згідно з повідомленням, голова обласної ради Сергій ЧЕРНОВ підписав розпорядження «Про внесення змін до Положення про виконавчий апарат обласної ради та положень про управління, відділи та сектори, затверджених розпорядженням голови обласної ради від 09 березня 2011 року №35-ос».

Документом передбачено надання безоплатної первинної правової допомоги з питань, що належать до компетенції обласної ради, а саме: надання правової інформації; надання консультацій та роз’яснень з правових питань, складання заяв, скарг та інших документів правового характеру.

Розпорядженням на юридичний відділ виконавчого апарату покладено завдання здійснення особистого прийому осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомоги з питань, що належать до компетенції обласної ради.

Загалом реалізація розпорядження сприятиме виконанню повноважень обласної ради щодо управління майном спільної власності та підготовки до Євро-2012, а також запобіганню та протидії корупції, вчиненню корупційних правопорушень, йдеться у повідомленні.