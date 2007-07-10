Двох мешканців області засуджено до 15 років в’язниці за вбивство жінки

Харків. 10 липня. УНІАН. Вироком апеляційного суду Харківської області двох мешканців Харківської області віком 31 та 35 років визнано винними у кримінальній справі за скоєння розбійного нападу та умисне вбивство жінки похилого віку і засуджено на 15 років позбавлення волі.

Як повідомила кореспонденту УНІАН державний обвинувач, старший прокурор відділу прокуратури Харківської області Людмила ПЕТРОВСЬКА, обидва злочинці раніше неодноразово засуджувалися за крадіжки та відбували покарання у місцях позбавлення волі.

Приводом зайти до літньої жінки стало те, що вона продавала самогон. Старший пішов купити чарку за гривню. Недовго думаючи, затіяв сварку і почав руками душити жінку. На допомогу йому прийшов приятель і допоміг завершити задумане шнурком із черевика.

Злочинці знайшли 1300 грн., які жінка берегла собі на смерть, та з десяток пляшок самогону, який гнала, щоб хоч якось заплатити за підведений газ.

Аби не залишити за собою слідів злочину, хату та саму жертву злочинці двічі підпалювали як самогоном, так і ацетоном. Жахливу картину вранці побачили сусіди та родичі жінки.

Врахувавши всі обставини, суд призначив максимальний термін покарання обом, повідомила прокурор.