Завод ім. Шевченка виготує устаткування для Південно-Української АЕС

16:34, 02 вересня 2011
Харьків
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А там і борги із зарплату погасять…

Харків. 2 вересня. УНІАН. ДП «Харківський приладобудівний завод ім. Шевченка» виготує устаткування для Південно-Української АЕС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив голова Харківської облдержадміїстрації Михайло ДОБКІН, коментуючи хід погашення заборгованості із зарплати на підприємстві.

За словами губернатора, всього для Південно-Української АЕС необхідно виготувати устаткування на суму 9 млн. грн., частина з якого буде випущена на заводі ім. Шевченка.

М.ДОБКІН зазначив, що на сьогодні поки не відомо, на яку суму завод ім. Шевченка виготує устаткування, проте це стане відомо після чергового аукціону з продажу майна підприємства, який планується провести 9 вересня цього року.

Губернатор повідомив, що 26 серпня на торгах було реалізовано майна підприємства на суму близько 2 млн. грн. Значна частина з цих грошей була спрямована на погашення заборгованості із зарплати.

М.ДОБКІН підкреслив, що керівництво підприємства та облдержадміністрація працюватимуть над тим, щоб до кінця року борги із зарплати були ліквідовані.

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