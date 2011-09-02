Україна поставить Таїланду 49 танків «Оплот»

Харків. 2 вересня. УНІАН. Україна поставить Таїланду 49 новітніх танків «Оплот».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє офіційний сайт Держкомпанії «Укрспецекспорт».

Згідно з повідомленням, 1 вересня 2011 року «Укрспецекспорт» підписав контракт з представниками Збройних Сил Королівства Таїланд щодо поставки нової партії бронетехніки.

Сторони домовилися, що Україна виготує та поставить у Таїнланд 49 одиниць основного бойового танка «Оплот». Загальна вартість контракту істотно перевищує 200 млн. дол. США. Виконувати замовлення будуть підприємства, що увійшли до складу Держкомпанії «Укроборонпром».

У попередні роки, йдеться у повідомленні, «Укрспецекспортом» було укладено домовленості з Королівством Таїланд про поставку в цю країну бронетранспортерів БТР-3Е1 українського виробництва. За оцінками експертів, нинішній танковий контракт – найбільший з часів укладання Україною відомого «пакистанського» контракту.

Довідка УНІАН. Танк «Оплот» створений Харківським конструкторським бюро ім. Морозова. У 2009 році машина прийнята на озброєння української армії. Першу партію в 10 одиниць танків «Оплот» замовлено Міністерством оборони України. Серійне виробництво машини розпочате на Держпідприємстві «Заводі ім. Малишева» у Харкові. Перший зразок танка «Оплот» в рамках експозиції України був показаний на 10-й Міжнародній виставці озброєнь IDEX-2011 в Абу-Дабі (Об’єднані Арабські Емірати) в лютому 2011 року.

На знімку: танк «Оплот» на 10-й Міжнародній виставці озброєнь IDEX-2011.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА