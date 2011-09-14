«Дружба»-78 виграла ще один турнір в США

Харків. 14 вересня. УНІАН. Харківські юнаки з команди «Дружба-78» (1997 р.н.) здобули перемогу у хокейному турнірі Labor Day Tournament у США.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у батьківському комітеті клубу, турнір проводився серед команд вищого рівня підготовки (ААА).

Наші хлопці під керівництвом тренера Івана ПРАВИЛОВА перемогли у фіналі команду Prospects з рахунком 1:0.

Співрозмовеник агентства зазначив, що у цьому турнірі вперше брала участь команда з України.

Говорячи про справи клубу, він повідомив, що з наближенням нового хокейного сезону в українському чемпіонаті серед юнаків хлопці з «Дружби-78» ﻿у себе вдома у Харкові й досі не мають льодової бази для тренувань.

Як повідомляв УНІАН, раніше, влітку цього року, команда юнаків 1997 року народження харківськго клубу «Дружба-78» стала переможцем турніру Gatorade в штаті Нью-Джерсі (США). Ця ж команда юних хокеїстів змагалася на найпрестижнішому літньому турнірі на півночі США – One Hockey (Пенсільванія). Дійшовши до фіналу, харківські хлопці поступилися у вирішальній зустрічі команді Flypuck з рахунком 1:2. У цих же турнірах брала участь і команда, складена з гравців 2000 р.н. Змагання проходили в рамках перебування юних хокеїстів у літньому таборі в США. Цього року за океаном побувало понад 60 юнаків 1995-2001 р.н.