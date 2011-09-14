У Харкові міліціонери приховали злочин

Харків. 14 вересня. УНІАН. У Харкові прокуратура порушила кримінальну справу за фактом приховування від обліку працівниками Київського райвідділу міліції тяжкого злочину.

Про це повідомили кореспондентові УНІАН з посиланням на заступник прокурора Київського району Харкова Володимира КУПРІЯНОВА.

Працівники прокуратури встановили, що в квітні 2011 р. до чергової частини Київського райвідділу міліції звернувся громадянин із письмовою заявою про те, що невідома особа скоїла стосовно нього розбійний напад та заволоділа його майном. Проте правоохоронці приховали злочин від обліку.

За даними В.КУПРІЯНОВА, працівники райвідділу винесли незаконну постанову про відмову в порушенні кримінальної справи за відсутністю в діях невстановленої особи ознак складу злочину.

Київська районна прокуратура Харкова скасувала незаконну постанову про відмову в порушенні кримінальної справи та порушила кримінальну справу за ч.1 ст. 187 ККУ.

За фактом приховування працівниками міліції тяжкого порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 364 ККУ. У справі триває слідство.