У понеділок в Україні тепло й сухо

Харків. 19 вересня. УНІАН. 19 вересня, в Україні, за прогнозами синоптиків, утримається мінлива хмарність, без опадів.

Про це УІНАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

Протягом доби переважатиме східний, південно-східний вітер, 5-10 м/с.

Температура вночі 4-9°, у західних областях та південній частині 8-13°, на Закарпатті та узбережжі морів до 18°; вдень 19-24°, на Закарпатті та Прикарпатті 23-28°; в Карпатах вночі 4-9° тепла, вдень 17-22°.

У Києві та області опадів не передбачається. Температура по області вночі 4-9°, вдень 19-24°. По м. Києву температура вночі 7-9°, вдень 21-23°.