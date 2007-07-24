Аваков до 1 березня розкаже Януковичу все про свою роботу. А можливо, й раніше

Голови обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій подаватимуть Кабінету міністрів щороку до 1 березня звіти про результати діяльності очолюваних ними органів.

Про це йдеться у затвердженому Кабінетом міністрів регламенті його діяльності.

Водночас, прем’єр-міністр має право внести пропозицію щодо заслуховування звіту (інформації) керівника центрального чи місцевого органу виконавчої влади, голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим на засіданні Кабінету міністрів.

Згідно з регламентом, спочатку керівник органу, звіт (інформація) якого заслуховується на засіданні Кабінету міністрів, подає письмову доповідь, яка повинна містити результати всебічного аналізу, проведеного на підставі перевірених та документально підтверджених фактів, з об’єктивною оцінкою стану справ і підсумків діяльності (реалізації політичної пропозиції, актів законодавства, виконання завдань, здійснення повноважень тощо); за наявності негативних фактів – причини їх виникнення та заходи, що вживаються для виправлення становища.

Секретаріат Кабінету міністрів за результатами аналізу письмової доповіді та інформаційно-довідкових матеріалів готує не пізніше ніж протягом тижня, а у разі, коли визначено дату заслуховування звіту, – в межах установленого строку для подання прем’єр-міністрові інформаційно-аналітичні матеріали обсягом один–два аркуші та викладає свої пропозиції щодо рішення Кабінету міністрів з цього питання.

Питання про заслуховування звіту (інформації) включається до порядку денного засідання Кабінету міністрів без попереднього розгляду урядовим комітетом.