Лідери виграють свої матчі
21:28, 15 жовтня 2011Харьків
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Хто на другому місці, вирішиться завтра
Харків. 15 жовтня. УНІАН. Закінчилися сьогоднішні матчі 13-го туру Чемпіонату України з футболу за участю лідерів першості.
Таврія - Шахтар 1:3 (Назаренко 36 - Адріано 28, 90 +5, Шевчук 90 +2).
Металіст - Чорноморець 1:0 (Будник 45).
Вчора зіграли...
Олександрія - Іллічівець 1:2 (Кралік 52 - Пуканич 41 пен., Бутко 90 +2)
Зоря - Ворскла 0:0
Завтра тур завершать
Металург (16) - Кривбас (20)
Карпати (10) - Арсенал (20)
Оболонь (5) - Дніпро (15)
Динамо (30) - Волинь (12)
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