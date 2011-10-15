Лідери виграють свої матчі

Хто на другому місці, вирішиться завтра

Харків. 15 жовтня. УНІАН. Закінчилися сьогоднішні матчі 13-го туру Чемпіонату України з футболу за участю лідерів першості. Таврія - Шахтар 1:3 (Назаренко 36 - Адріано 28, 90 +5, Шевчук 90 +2). Металіст - Чорноморець 1:0 (Будник 45). Вчора зіграли... Олександрія - Іллічівець 1:2 (Кралік 52 - Пуканич 41 пен., Бутко 90 +2) Зоря - Ворскла 0:0 Завтра тур завершать Металург (16) - Кривбас (20) Карпати (10) - Арсенал (20) Оболонь (5) - Дніпро (15) Динамо (30) - Волинь (12)

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