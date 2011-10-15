Лідери виграють свої матчі

21:28, 15 жовтня 2011
Харьків
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Хто на другому місці, вирішиться завтра

Харків. 15 жовтня. УНІАН. Закінчилися сьогоднішні матчі 13-го туру Чемпіонату України з футболу за участю лідерів першості.

Таврія - Шахтар 1:3 (Назаренко 36 - Адріано 28, 90 +5, Шевчук 90 +2).

Металіст - Чорноморець 1:0 (Будник 45).

Вчора зіграли...

Олександрія - Іллічівець 1:2 (Кралік 52 - Пуканич 41 пен., Бутко 90 +2)

Зоря - Ворскла 0:0

Завтра тур завершать

Металург (16) - Кривбас (20)

Карпати (10) - Арсенал (20)

Оболонь (5) - Дніпро (15)

Динамо (30) - Волинь (12)

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