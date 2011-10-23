Металіст виграє у Шахтаря і виходить на 1-е місце

Харків. 23 жовтня. УНІАН. Харківський Металіст у Донецьку завдав поразки Шахтарю і вийшов на перше місце національної першості з футболу.

Це перший програш чинного чемпіона у цьому сезоні.

На 55-й хвилині другого тайму Металіст уже вів з рахунком 2:0.

Голи у харів`ян забили Вільягра (45) і Торсігльєрі (55). Шахтар зміг відквитати одного м`яча на 60-й хвилині (Мхітарян).

Матч відзначався великою напругою. Майже 14 останніх хвилин другого тайму Металіст грав удесятьох - за грубу гру на 82-й хвилині з поля був вилучений центральний захисник харківського клубу Папа Гуйє.

Завдяки виграшу Металіст набрав 34 очки, обійшовши Шахтаря (33), і питання лідерства в Прем`єр-Лізі після 14 турів залежатиме від матчу київського Динамо (33) з луганською Зорею, який відбудеться сьогодні в столиці (початок 19.30).

Склад Металіста: Дишленкович, Вільягра, Папа Гуйє, Торсігльєрі, Пшеничних, Фініньо (Торрес 77), Едмар, Хав`єр, Тайсон (Валяєв 62), Соса, Девіч (Крістальдо 67).