Зібрані на Харківщині 175 тис. грн. віддані дітям, хворим на цукровий діабет

Харків. 15 листопада. УНІАН. Під час всеукраїнської благодійної акції «Серце до серця» в Харківській області зібрано понад 175 тис. грн.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, збір коштів проходив у рамках VIвсеукраїнської благодійної акції. Загалом зібрано 4 млн. 57,1 тис.грн.

На кошти харків’ян благодійним фондом «Серце до серця» закуплено 6 інсулінових помп для дітей, хворих на цукровий діабет. Всього за результатами акції 140 маленьких українців, що хворіють на цукровий діабет, отримають інсулінові помпи.

Цього року Харківська область посіла сьоме місце за кількістю зібраних коштів, одразу після Вінницької, Одеської, Закарпатської, Львівської, Донецької та Миколаївської областей.

Довідка. Цукровий діабет залишається актуальною проблемою більшості країн світу – це одне з найтяжчих хронічних захворювань не лише медичного, а й соціального характеру. Він посідає третє місце з рівнем захворюваності та смертності населення у розвинутих країнах.

На сьогодні в Україні хворіють на цукровий діабет близько 8 тисяч дітей (в Харківської області - 465). Всі ці діти для збереження життя отримують інсулін, для введення якого використовуються спеціальні шприц-ручки, які рятують, але не гарантують повноцінного і якісного життя. Помпова терапія на сьогоднішній день є новим унікальним методом введення інсуліну, при якому можлива не лише затримка прогресування хронічних ускладнень діабету, але й їх зворотній процес.