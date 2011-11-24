Сапронов про завдання Ради інвесторів

Харків. 24 листопада. УНІАН. Завдання Ради вітчизняних та іноземних інвесторів – організувати ефективний приплив інвестицій в харківський регіон.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, про це сьогодні сказав під час першого засідання Ради вітчизняних та іноземних інвесторів при Харківській ОДА заступник губернатора Юрій САПРОНОВ.

«Порушуючи питання актуальності залучення інвестицій в регіон, ми не винаходимо велосипед. Світовий досвід вже безліч раз довів - сталий розвиток економіки країни, області неможливий при відсутності зовнішніх інвестицій. Організувати ефективний, а не ефектний приплив іноземних та вітчизняних інвестицій в регіон - якраз завдання Ради», - сказав Ю.САПРОНОВ.

Він повідомив, що до складу Ради увійшло 38 осіб - представників регіональної влади, організацій інфраструктури, науки, компаній-інвесторів або регіональних і національних бізнес-асоціацій. Крім того, до його складу будуть включені Харківській міський голова Геннадій КЕРНЕС, заступник мера Ігор ТЕРЕХОВ, директор Департаменту міжнародного співробітництва Віктор РУДЬ.