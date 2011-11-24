На Харківщині «Батьківщина» зібрала 33 тисяч підписів за відставку влади

Харків. 24 листопада. УНІАН. У Харківській області активісти обласної організації «ВО «Батьківщина» зібрали близько 33 тисяч підписів під вимогою відставки Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, Кабінету міністрів України та перевиборів до Верховної ради України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Харківської обласної організації ВО «Батьківщина» з посиланням на заступника голови облорганізації партії Валерія ДУДКО.

На його думку, рейтинг влади та Партії Регіонів настільки малий, «що кожен другий громадянин України на знак незгоди з таким ходом подій готовий поставити свій підпис».

В.ДУДКО зазначив, що збір підписів за відставку влади в регіоні триває з 3 листопада.

Як повідомляв УНІАН, 3 листопада у Харкові на площі Свободи протягом цілоденної акції протесту опозиційних політичних сил активісти обласної організації «ВО «Батьківщина» зібрали близько 5 тисяч підписів під вимогою відставки влади.