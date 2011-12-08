Міліція шукає чоловіка, який викрав намет чорнобильців

Харків. 8 грудня. УНІАН. Харківська міліція розпочала пошук чоловіка, який викрав намет чорнобильців.

Про це повідомили кореспондентові УНІАН у Відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України Харківській області.

У міліції наголосили, що заява про відкрите заволодіння наметом, яка надійшла до чергової частини Дзержинського райвідділу міліції близько 13.30, була належним чином зареєстрована у журналі райвідділу.

У цей час равоохоронці проводять заходи щодо пошуку та затриманню зловмисника, встановлюють та опитують свідків події. Вирішується питання про порушення кримінальної справи за вказаним фактом.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові невідомий викрав намет, який чорнобильці планували встановити в рамках акції на знак протесту проти невиплати пенсій за рішеннями судів.

Чоловік схопив намет, який знаходився на землі у зібраному стані, та побіг від будинку Держпрому у напрямку метро «Університет». За словами одного з організаторів акції, чорнобильця Володимира ПРОСКУРІНА, намет, який передбачалося встановити у парковій зоні на площі Свободи, є власністю народного депутата Михайла ВОЛИНЦЯ. Намет мав використовувався як громадська приймальня цього депутата.

Сьогодні, 8 грудня, у Харкові розпочалася безстрокова акція протесту чорнобильців.

Вони вимагатимуть виконання рішень судів про призначення їм пенсій та доплат. Акція розпочалася на підтримку чорнобильських виступів, які проходять у Донецьку, Києві та інших містах України.