У 2012 році на сільське господарство Харківщини виділять 37,3 мілрд. грн.
17:45, 09 грудня 2011Харьків
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Алексейчук: втричі більше, ніж цього року
Харків. 9 грудня. УНІАН. У 2012 році на сільське господарство Харківської області виділять втричі більше грошей, ніж цього року.
Як повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це під час спілкування з представниками ЗМІ поінформував сьогодні заступник голови облдержадміністрації Віталій АЛЕКСЕЙЧУК.
«У 2012 році на сільське господарство Харківської області з держбюджету буде виділено 37,3 мільярдів гривень. Це втричі більше, ніж у цьому році», - сказав В.АЛЕКСЕЙЧУК.
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