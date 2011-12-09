У 2012 році на сільське господарство Харківщини виділять 37,3 мілрд. грн.

Харків. 9 грудня. УНІАН. У 2012 році на сільське господарство Харківської області виділять втричі більше грошей, ніж цього року.

Як повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це під час спілкування з представниками ЗМІ поінформував сьогодні заступник голови облдержадміністрації Віталій АЛЕКСЕЙЧУК.

«У 2012 році на сільське господарство Харківської області з держбюджету буде виділено 37,3 мільярдів гривень. Це втричі більше, ніж у цьому році», - сказав В.АЛЕКСЕЙЧУК.