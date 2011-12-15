У безробітного вилучили 2 вибухових пристрої

Харків. 15 грудня. УНІАН. Учора в селі Соснівка Красноградського району у безробітного чоловіка вилучено два саморобних вибухових пристрої.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у Відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, 26-річний місцевий мешканець зберігав два вибухових пакети вагою 100 грамів кожен у себе вдома.

Пакети, наповнені порохом, виготовлені з металевої капсули, з боку якої висвердлений отвір та встановлений прилад для підпалу (бенгальський вогонь).

Працівники карного розшуку Красноградського райвідділу міліції вибухівку вилучили та направили на дослідження до експертної служби. Місце та мета придбання встановлюються.