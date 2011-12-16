Металіст отримав суперника в 1/16 Ліги Європи
Після Зальцбурга - Рубін або Олімпіакос
Харків. 16 грудня. УНІАН. У штаб-квартирі УЄФА завершилося жеребкування 1/16 і 1/8 фіналу Ліги Європи.
Харківський Металіст зіграє з австрійським Зальцбургом. У разі виходу до 1/8 фіналу на підопічних Маркевича чекатиме поєдинок із переможцем пари Рубін – Олімпіакос.
Жеребкування 1/16 фіналу
Порту – Манчестер Сіті
Аякс – МЮ
Локомотив – Атлетик
Зальцбург – Металіст
Сток Сіті – Валенсія
Рубін – Олімпіакос
Алкмар – Андерлехт
Лаціо - Атлетико
Стяуа – Твенте
Вікторія – Шальке
Вісла К – Стандард
Брага – Бешикташ
Удінезе – ПАОК
Трабзонспор – ПСВ
Ганновер – Брюгге
Легія - Спортинг
Жеребкування 1/8 фіналу
Зальцбург/Металіст – Рубін/Олімпіакос
Легія /Спортинг - Порту /Манчестер Сіті
Стяуа/Твенте – Вікторія/Шальке
Вісла К/Стандард – Ганновер/Брюгге
Сток Сіті/Валенсія – Трабзонспор/ПСВ
Алкмар/Андерлехт - Удінезе /ПАОК
Лаціо /Атлетико – Брага/Бешикташ
Аякс/МЮ – Локомотив/Атлетик
Матчі 1/16 відбудуться 16 і 23 лютого, поєдинки 1/8 - 8 і 15 березня
На знімку: гравці Металіста в одному з матчів Ліги Європи.