Харьков. 21 декабря. УНИАН. Общественная организация «Союз азербайджанцев мира» выразила соболезнование Президенту Республики Чехия Вацлаву КЛАУСУ в связи с кончиной выдающегося государственного иобщественно-политического деятеля Вацлава Гавела.

Как сообщил корреспонденту УНИАН руковататитель Союза азербайджанцев мира, герой казацкого народа, маршал Миршахин ИСМАИЛОВ, члены его организации глубоко потрясены тяжелой утратой, постигшей народ Чехии и всю европейскую общественность.

«Глубоко потрясены тяжелой утратой, постигшей народ Чехии и всю европейскую семью. В лице Вацлава Гавела мировое сообщество и чешский народ потеряли человека, обладавшего высокими нравственными качествами, великого государственного деятеля и политика, который способствовал объединению европейских народов, борца за очищение Европы от последствий тоталитарных режимов», - говорится в соболезновании Союза азербайджанцев мира.

Авторы письма подчеркивают, что екс-президенту Вацлаву Гавелу принадлежали исключительные заслуги в налаживании тесной дружбы и сотрудничества между Чехией и Украиной: «Являясь другом украинского народа, он был одним из хорошо известных и любимых в нашей стране европейских политиков».

«Разделяя в эти тяжелые минуты горе братского народа Чехии, Союз азербайджанцев мира желает ему терпения и стойкости. Память о великом сыне чешского народа будет вечно жить в сердцах народов Украины и Азербайджана», - говорится в соболезновании.