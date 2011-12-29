На Харківщині за останню добу загинуло шестеро осіб

Харків. 29 грудня. УНІАН. На Харківщині внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинула одна і травмовано п’ятеро осіб.

Як повідомили кореспондента УНІАН в обласному управлінні ДАІ, аварія сталася сьогодні близько 1.00 на 512-му км автодороги Київ – Харків – Довжанський в Харківському районі.

34-річний водій автомобіля «ВАЗ-21061», рухаючись у напрямку Чугуєва, не впорався з керуванням та скоїв наїзд на автомобіль «ЗАЗ-Daewoo», що зупинився біля правого краю проїжджої частини. Водія автомобіля «ЗАЗ-Daewoo» на момент зіткнення в автомобілі не було.

Внаслідок зіткнення 25-річна пасажирка автомобіля «ЗАЗ-Daewoo» загинула, ще троє пасажирів цього автомобіля, а також водій і пасажир автомобіля «ВАЗ-21061» із травмами госпіталізовані. Правоохоронці встановлюються обставини аварії.

На сайті Харківської облдержадміністрації повідомляється, що за добу в області внаслідок 13 дорожньо-транспортних пригод загинуло 6 й травмувалося 8 осіб.