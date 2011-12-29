На Харківщині «прикрито» понад 30 організованих злочинних груп

Харків. 29 грудня. УНІАН. На Харківщині протягом року припинено діяльність 31 організованої злочинної групи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив прокурор Харківської області Геннадій ТЮРІН.

За його даними, серед ліквідованих ОЗГ 6 було із корупційними зв’язками, 3 – у сфері економіки, 7 – у сфері незаконного обігу наркотиків, 3 – із міжнародними зв’язками.

Г.ТЮРІН зазначив, що працівники правоохоронних органів розшукали та притягнули до відповідальності 6 членів організованих груп, які переховувалися від слідства. У ході розслідувань кримінальних справ відшкодовано близько 1 млн. грн., на 6 млн. грн. накладено арешт.

Прокурор області повідомив, що з початку року правоохоронці виявили кілька організованих злочинних груп в органах державної влади, зокрема в обласному Управлінні захисту прав споживачів, Державній екологічній інспекції в Харківській області та міліції.

Г.ТЮРІН підкреслив, що кримінальні справи стосовно членів ОЗГ в органах держвлади та міліції розслідувані та знаходяться на розгляді в судах.