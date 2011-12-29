Тимошенко планують таємно етапувати до Харкова?

Харків. 29 грудня. УНІАН. У партії «Батьківщина» заявляють, що екс-прем’єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО у переддень Нового року «за безпосередньої вказівки ЯНУКОВИЧА» планується таємно вивезти із Лук’янівського СІЗО та етапувати до однієї із колоній в Харківській області.

«Інформацію про це керівництво партії «Батьківщина» отримало із добре поінформованих джерел, назвати які із цілком зрозумілих причин ми не можемо», йдеться у заяві.

Такий крок напередодні Нового року та Різдва Христова, вважають у «Батьківщині», «потребує не стільки давно і всім зрозумілої політичної, а насамперед морально-етичної та психологічної оцінки».

«За даними наших джерел, медичну частину СІЗО шантажем та погрозами примушують видати фальшиве заключення про нібито нормальний стан здоров’я Ю.ТИМОШЕНКО, і не виключено, що підлеглі режиму медичні чиновники піддадуться тиску й підуть на посадовий злочин - підпишуть необхідні папери», заявляють у «Батьківщині».

У партії наголошують, «що на цьому фоні особливо цинічними виглядають заспокійливі заяви міністра юстиції Олександра ЛАВРИНОВИЧА про те, що Юлія ТИМОШЕНКО і надалі залишатиметься в камері Лук’янівського ізолятора».