Заборона пікетувати Качанівську колонію порушує демократичні норми – «Батьківщина»

Харків. 5 січня. УНІАН. Рішення Харківського окружного адміністративного суду про заборону встановлювати намети і проводити пікетування Качанівської колонії порушує демократичні норми.

Про це в коментарі кореспондентові УНІАН заявив заступник голови Харківської обласної організації політичної партії ВО «Батьківщина» Валерій ДУДКО.

«Рішення суду віднести агітаційні намети до малих архітектурних форм – маразм. Ми в чергове стикаємося з беззаконням. Рішення суду – це порушення демократичних норм», - сказав В.ДУДКО.

На його думку, намети «Батьківщини» жодним чином не заважали ані рухові транспорту, ані перехожим.

«Намети нікому не заважали, вони не стояли на проїжджій частині, не стояли та бордюрі, вони були встановлені на витоптаній землі», - наголосив В.ДУДКО.

Він наголосив, що сьогодні члени «Батьківщини» знову прийдуть під стіни Качанівської колонії, однак кожен активіст братиме участь у акції як фізична особа. Намети учасники акції встановлювати не планують.

«Якщо мені як фізичній особі суд заборонить пікетувати, тоді я піду», - сказав В.ДУДКО.