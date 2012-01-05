У Харкові біля Качанівської колонії пожежники шукають загоряння
13:25, 05 січня 2012Харьків
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Навпроти мітингують симпатики Тимошенко
Харків. 5 січня. УНІАН. В Харкові у дворі будинку навпроти входу до Качанівської виправної колонії № 54 пожежні служби шукають загоряння.
Як передає кореспондент УНІАН, на місце події прибули три пожежні машини. За словами працівників МНС, до пожежної служби надійшов дзвінок про пожежу у внутрішньому дворі будинку.
Під стінами Качанівської колонії триває акція прихильників екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО.
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