У Харкові біля Качанівської колонії пожежники шукають загоряння

Харків. 5 січня. УНІАН. В Харкові у дворі будинку навпроти входу до Качанівської виправної колонії № 54 пожежні служби шукають загоряння.

Як передає кореспондент УНІАН, на місце події прибули три пожежні машини. За словами працівників МНС, до пожежної служби надійшов дзвінок про пожежу у внутрішньому дворі будинку.

Під стінами Качанівської колонії триває акція прихильників екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО.