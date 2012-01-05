Камера Тимошенко відповідає загальним нормам санітарії та гігієни - СЕС

Харків. 5 січня. УНІАН. Приміщення камери дільниці Слідчого ізолятора Качанівської виправної колонії (№54), де перебуває Юлія ТИМОШЕНКО, відповідає загальним нормам санітарії та гігієни.

Про це повідомили кореспондентові УНІАН у Харківській обласній санітарно-епідеміологічній станції, надавши офіційну довідку про результати санітарно-гігієнічного обстеження камери СІЗО Качанівської колонії, в якій перебуває Ю.ТИМОШЕНКО.

Камера була особисто обстежена у складі комісії головним державним санітарним лікарем Харківської області Тетяною КОЛПАКОВОЮ.

За її даними, камера загальною площею близько 35 кв.м. розташована на 2-му поверсі 3-поверхової капітальної будівлі і має у складі приміщення для постійного перебування та дві кімнати гігієни. Одна з них обладнана унітазом, біде, умивальником. У другій – обладнана ванна кімната, де встановлені душова кабіна, пральна машина, електричний водонагрівач.

Приміщення для постійного перебування обладнане кухонним куточком, є холодильник, мікрохвильова піч, енлектрочайник, мийка для посуду. Розташовані два ліжка з прикроватними тумбочками, стіл для приймання їжі з двома тубаретами, журнальний стіл з двома стільцями, шафа та вішалка для одягу, телевізор, полиці для книг.

Підлога камери виконана ламінарним покриттям, стіни вкриті шпалерами, що пофарбовані, наявна достатня кількість м’якого інвентаря.

Приміщення має природне освітлення за рахунок двох вікон. Штучне освітлення забезпечене світильнииком на стелі, у якому встановлені три енергозберігаючі лампи, та двома вмонтованими в стелю світильниками на одну лампу кожний над кухонним куточком. Над вхідними дверима знаходиться охоронний світильник.

Проведені Харківською СЕС дослідження освітленості камери, де знаходиться Ю.ТИМОШЕНКО, засвідчили, що освітлення при вимкненому загальному освітленні та включеному охоронному світильнику відповідає вимогам міжнародного стандарту щодо освітлення ISO 8995-1:2002 (CIE S 008/:2001) міжнародної комісії з освітлення і не перешкоджає людському сну і відпочинку та не шкодить здоров’ю осіб, які перебувають у зазначеній камері.

Санітарно-технічне обладнання камери підключене до мережі водопостачання та каналізації. Наявні гаряче водопостачання та примусова вентиляція. Опалення приміщення здійснюється від вмонтованих у стіну під вікнами опалювальними приладами, екранованими декоративними решітками.

Біля вхідних дверей вмонтовано побутовий термометр. На момент обстеження температура в камері становила 21 градус за Цельсієм.

Санітано-технічний та санітарно-гігієнічний стан об’єкту, що обстежено, задовільний. Прибирання проведено.

На підставі вище зазначеного можна зробити висновок, що за умовами оснащення, облаштування, температурного режиму приміщення камери дільниці Слідчого ізолятора Качанівської виправної колонії (№54) відповідає загальним вимогам санітарії та гігієни, йдеться у документі.