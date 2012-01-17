Українські міста запороли веб-сторінки для іноземців на Євро-2012 - польські ЗМІ

Варшава. 17 січня. УНІАН. Створені владами чотирьох приймаючих Євро-2012 міст в Україні офіційні веб-сторінки для іноземних уболівальників практично не містять жодної корисної інформації.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це у вівторок повідомляє Інформаційне агентство Польського публічного радіо (IAR Polskie Radio).

”Влади українських міст, котрі організовують Євро-2012, з гордістю поінформували про початок роботи офіційних веб-сторінок для уболівальників. Тим часом виявляється, що більшість із них непридатна для туристів та написана мовою, яку важко назвати англійською”, - відзначає IAR Polskie Radio.

За даними агентства, найгіршу веб-сторінку для уболівальників підготував Донецьк. Вона нагадує ”чорновик, що став результатом співпраці автоматичного інтернет-перекладача та особи, що знає англійську на рівні перших класів початкової школи”.

IAR зауважує, що автори текстів на англомовній сторінці донецького сайту зробили помилки навіть в елементарних словах, серед яких, наприклад, замість правильного bus (автобус) написано bass (низький звук).

”Тексти на сторінках інших міст повні помилок, які є результатом у першу чергу використання в англійській мові слов`янської граматики”, - повідомляє польське агентство.

Крім цього, за даними IAR, більша частина розміщеної на цих сайтах інформації не допоможе іноземних уболівальникам орієнтуватися в українських містах-організаторах Євро-2012.

”Автори веб-сторінки Харкова не пояснили, як користуватися громадським транспортом, а розмістили лише лінк до російськомовної версії ”Транспортний Харків”, де описані траси автобусів та трамваїв. У свою чергу на веб-сторінці Києва розміщено такі маленькі карти, що на них нічого не видно”, - повідомляє IAR.

Агентство візначило, що найкращу веб-сторінку серед українських міст підготував для уболівальників Львів, нагадавши, що базові версії сайтів були створені ще влітку та восени минулого року.

Як повідомляв УНІАН, на початку літа цього року матчі єврочемпіонату відбуватися в українських Києві, Львові, Донецьку та Харкові і польських Варшаві, Гданську, Вроцлаві та Познані.

Україна та Польща вибороли право організовувати Євро-2012 у квітні 2007 року.