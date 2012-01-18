Підприємства Харківщини скоротили борги із зарплати

Харків. 18 січня. УНІАН. За підсумками 2011 року заборгованість із зарплати на підприємствах Харківської області зменшилася на 39,2 млн.грн. (30,7%) і становить 88,6 млн.грн.

Порівняно з даними на 1 грудня 2011 року сума заборгованості зменшилася на 50,8 млн.грн. (36,4%).

Про це повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника губернатора Ігоря ШУРМУ.

За його даними, на економічно активних підприємствах заборгованість становить 66,6 млн.грн. Порівняно з початком 2011 року сума боргу зменшилася на 39 млн.грн. (36,9%), з 1 грудня 2011 року – на 50,6 млн.грн. (43,2%). В основному зменшення відбулося на підприємствах державної та комунальної форми власності.

Зокрема, на державних підприємствах заборгованість станом на 1 січня 2012 року становить 51,2 млн.грн. За 2011 рік заборгованість зменшилася на 26,3 млн.грн. (34%). Ліквідовані борги на ДП «Завод ім. Малишева» (23 млн.грн.), Харківському державному авіаційному виробничому підприємстві (15,4 млн.грн.) та ДП «Чугуївський авіаційний ремонтний завод» - 751,4 тис.грн.

На комунальних підприємствах заборгованість станом на 1 січня 2012 року становить 3,8 млн.грн. За 2011 рік заборгованість зменшилася на 8,7 млн.грн. (69,4%). На економічно активних підприємствах інших форм власності заборгованість становить 11,6 млн.грн. За 2011 рік вона зменшилася на 3,9 млн.грн. (25,1%).

І.ШУРМА також повідомив, що з початку січня 2012 року сума заборгованості із зарплати зменшилися на 1,2 млн.грн. і станом на 17 січня становить 87,5 млн.грн. Зокрема, зменшення відбулося на КП «Харківблагоустрій» - на 398,7 тис.грн., ДП «Харківський приладобудівний завод ім. Шевченка» разом з ОКБ – на 283,2 тис.грн., Харківський інститут МАУП – на 47,6 тис.грн. та інших. Ліквідовані борги на ДП «Воєнізована аварійно-рятувальна служба «Лікво» - у сумі 111,1 тис.грн., ТОВ «Науково-технічна компанія «Лакофарбпокриття» - 52 тис.грн.