В СБУ підтвердили, що медичну картку Тимошенко вилучали

Харків. 19 січня. УНІАН. Медична картка екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО вилучалася для проведення слідчих дій в рамках розслідування кримінальної справи щодо порушень у діяльності компанії «Єдині енергетичні системи України» (ЄЕСУ).

Цей факт підтвердило кореспонденту УНІАН поінформоване джерело в СБУ, коментуючи відповідну інформацію, яку зробив у ЗМІ начальник слідчого відділу СБУ в Харківській області Микола ГРАБИК.

«Слідчий є процесуально незалежною особою, і якщо він про це говорить, то точно володіє інформацією, і вона відповідає дійсності», - сказав співрозмовник агентства.

Як повідомляв УНІАН, 17 січня перший заступник голови партії «Батьківщина» Олександр ТУРЧИНОВ заявив, що Державна податкова служба 13 січня вилучила медичні документи Ю.ТИМОШЕНКО з клініки «Медіком».

Він уточнив, що йдеться про амбулаторну картку Ю.ТИМОШЕНКО та інші матеріали, які засвідчують процедури лікування екс-прем`єра впродовж останніх 10 років.

«Погрожуючи виїмками і перевірками фінансового стану установи, інших, як вони вважають, недоліків, які вони можуть знайти, вони змусили лікарів видати медичні документи на Юлію ТИМОШЕНКО», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

18 сівчня голова ДПСУ Олександр КЛИМЕНКО не підтвердив і не спростував інформацію про те, що працівники податкового відомства вилучили матеріали про медичне обстеження екс-прем`єр-міністра.

Довідка УНІАН. У жовтні СБУ порушила стосовно Ю.ТИМОШЕНКО кримінальну справу за переведення боргів корпорації ЄЕСУ на бюджет України.

Слідство звинувачує Ю.ТИМОШЕНКО в тому, що вона перевела борг ЄЕСУ перед Міноборони Росії на суму 405 млн. 500 тис. дол. на державний бюджет України. На початку листопада Державна податкова служба поновила розслідування в чотирьох кримінальних справах стосовно діяльності корпорації ЄЕСУ, в яких фігурує Ю.ТИМОШЕНКО. Ці справи пізніше були об`єднані в одне провадження. Ю.ТИМОШЕНКО в 1995-1997 рр. очолювала корпорацію ЄЕСУ.

У червні цього року Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що не має жодних боргів перед Міністерством оборони Російської Федерації.