В центрі Харкова виявлено розчленоване тіло жінки
14:53, 19 січня 2012Харьків
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Особа загиблої встановлюється
Харків. 19 січня. УНІАН. У центрі Харкова виявлено розчленоване тіло жінки.
Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України у Харківській області, фрагменти тіла були виявлені у контейнері для сміття сьогодні вранці двірниками в одному із дворів у Дзержинському районі міста.
На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Особа загиблої встановлюється. За фактом порушено кримінальну справу.
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