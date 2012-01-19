Завтра на сході без опадів

Харків.19 січня. УНІАН. Завтра на сході Україні очікується мінлива хмарність, без істотних опадів, температура вночі 9-14° морозу, вдень 1-6° морозу.

На решті території України хмарно з проясненнями, сніг та мокрий сніг (вдень на заході та півдні з дощем), місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, вночі у Карпатах та на Закарпатті місцями сильні опади, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура вночі 3-8° морозу, у західних областях 0-5° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла, у Криму 1-6° тепла.

На дорогах країни ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.

У Київській області у п’ятницю очікується сніг та мокрий сніг, вдень слабке налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 3-8° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла. У Києві температура вночі 5-7° морозу, вдень близько 0°.