Чечельницький: харків’яни всіх країн – єднайтеся!

Харків. 21 серпня. УНІАН. Проголосувати за Держпром у ході акції 7 чудес України закликав харків’ян головний архітектор міста Сергій ЧЕЧЕЛЬНИЦЬКИЙ.

Як передає кореспондент УНІАН, промовляючи на засіданні містобудівної ради, С.ЧЕЧЕЛЬНИЦЬКИЙ зазначив, що за Держпром на цей час проголосувало понад 7 тис. осіб, а це мало, аби визначний пам’ятник конструктивізму увійшов до Семи чудес України.

Для порівняння він навів цифру у понад 25 тисяч голосів, які віддано за лідера змагання – острів Хортицю.

«Невже півторамільйонне місто не може проголосувати так, щоб свій же пам’ятник архітектури опинився мінімум на сьомій позиції?», - сказав С.ЧЕЧЕЛЬНИЦЬКИЙ.

Статистика свідчить, що за останню добу за Держпром проголосувало близько 80 тисяч. Щоб потрапити до «Сімки», слід у понад сім разів збільшити активність його прихильників. А якщо врахувати, що прибічники інших пам’яток не дріматимуть, то цю цифру слід значно збільшити. У разі якщо Держпром все-таки увійде до «Сімки», то на майдані Архітекторів, яку планують створити у Харкові на вул. Пушкінській поблизу станції метро «Бекетова», сказав С.ЧЕЧЕЛЬНИЦЬКИЙ, будуть відтворені макети всіх Семи чудес України.

Як повідомляє сайт акції (http://7chudes.in.ua), проголосувати за Сім чудес України можна на сайтї до 17.00 21 серпня. Підбиття підсумків і церемонія нагородження переможців відбудеться сьогодні на території заповідника «Софія Київська».

Довідка УНІАН. Будинок Держпрому, яка вважається шедевром епохи конструктивізму, розташована і є головною домінантою майдану Свободи у Харкові. За своїм розміром - 12 га - будинок є одним з найбільших у світі. Будівництво цієї унікальної споруди тривало з 1925 по 1929 роки, більшість трудомістких процесів виконувалися руками. Тому на будівельному майданчику працювала велика армія будівельників до 5000 чоловік. Було виконано різнопланових робіт, обсяги яких здавалися на той час астрономічними.

Дугоподібна споруда Держпрому складається з трьох роз`єднаних радіальними проїздами різновисоких велетенських секторальних блоків. Їх з`єднують на різних рівнях криті перехідні галереї мостового типу. Кожен з цих блоків включає по декілька скомпонованих корпусів. Держпром увійшов до переліку найкращих досягнень сучасної архітектури і пропонується до включення у списки ЮНЕСКО.