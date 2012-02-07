У Харкові розпочалися переговори з проблем оплати львівських тролейбусів

Харків. 7 лютого. УНІАН. У Харківській міськраді розпочалися переговори щодо врегулювання проблем оплати тролейбусів, поставлених Харкову львівською фірмою «ПЛ Лізинг».

Про це повідомив кореспондентові УНІАН директор фірми Юрій СВІДЗІНСЬКИЙ, який перебуває сьогодні у Харкові з метою здійснення процедури вилучення транспорту.

За його словами, тролейбуси були передані ще 2006 року, але кошти за них його підприємство не отримало, хоча термін договору фінансового лізингу закінчився в грудні 2011 року.

Ю.СВІДЗІНСЬКИЙ зазначив, що нині йдеться про поставлені 90 одиниць транспорту на суму 75 млн. грн. За словами директора, всі намагання фірми вирішити цими роками проблему оплати тролейбусів не мали успіху. Він повідомив, що в ці хвилини в Харківській міськраді розпочинається зустріч з представниками місцевої влади щодо врегулювання зазначених питань.

У понеділок, 6 лютого, Ю.СВІДЗІНСЬКИЙ повідомив харківським ЗМІ, що представники фірми «ПЛ Лізинг» приїхали до Харкова, щоб забрати 25 тролейбусів. Він зазначив, що про процедуру вилучення харківську владу повідомили офіційним листом. «На цей лист ми не отримали жодної відповіді, як і не було реакції на численні листи, які ми писали раніше», - наголосив керівник «ПЛ Лізинг». За його словами, вилучити всю партію лізингових тролейбусів і трамваїв львівська фірма планує поетапно.

«Раз на тиждень або раз на три дні приблизно будуть приїжджати наші представники і забирати транспорт, оплата якого прострочена», - заявив Ю.СВІДЗІНСЬКИЙ. За його словами, фірма «ПЛ Лізинг» має намір продовжувати через суд добиватися від харківської влади виплати заборгованості з кредиту та неустойки. «Є судове рішення від 2 червня 2010 р., згідного з яким нам повинні заплатити 44 млн. грн. штрафу», - передає слова Ю.СВІДЗІНСЬКОГО інформагентство Status Quo.

Як повідомлялося раніше, у 2010 р. підприємство «ПЛ Лізинг» заявило, що планує вилучити 90 тролейбусів і 10 трамваїв, переданих за лізинговою схемою харківській міській владі у 2006 р. За словами Ю.СВІДЗІНСЬКОГО, харківське КП «Міськелектротранс» та Харківська міськрада з жовтня 2007 р. не виконують своїх зобов`язань зі сплати лізингових платежів. Тоді у Харкові заявляли, що міська влада не зможе без допомоги держави розрахуватися за лізингові тролейбуси і трамваї. 2 серпня 2010 р. Ю.СВІДЗІНСЬКИЙ заявив, що направив до Міністерства юстиції судовий наказ на примусове виконання судового рішення про стягнення з «Міськелектротрансу» заборгованості з оплати взятого в лізинг транспорту. 22 вересня 2010 р. Харківська міськрада звернулася до Кабінету міністрів з проханням погасити борг міськради та КП «Міськелектротранс» перед ПП «ПЛ Лізинг» за закуплені в лізинг тролейбуси і трамваї. Міська влада також попросила керівництво «ПЛ Лізинг» і «Кредобанк» призупинити судові тяжби з приводу відновлення виплат за договором фінансового лізингу. 9 лютого 2011 р. харківський міський голова Геннадій КЕРНЕС повідомив, що в міському бюджеті на 2011 р. передбачено 3 млн. грн. для розрахунку з ПП «ПЛ Лізинг» за поставлений транспорт.