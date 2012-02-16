Металіст виграє 3:0. Перерва

20:47, 16 лютого 2012
Харьків
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Гра у Зальбургу

Харків. 16 лютого. УНІАН. Харківський Металіст виграє у першому таймі у 6-разового чемпіона Австрії - клубу Зальцбург з рахунком 3:0.

Металіст Аустрія 30.11.11 4:1

Перший гол на 20-й секунді матчу забив Тайсон. Розвинув успіх Крістальдо (37, 40).

 

На знімках: (угорі) після забитого голу над групою футболістів Металіста - Тайсон; (внизу) Джонатан Крістальдо на прес-конференції, присвяченій підписанню контрактку з Металістом, січнь 2011 р. (архів).

Фото Андрія КРАВЧЕНКО

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