Металіст виграє 3:0. Перерва

Харків. 16 лютого. УНІАН. Харківський Металіст виграє у першому таймі у 6-разового чемпіона Австрії - клубу Зальцбург з рахунком 3:0.

Перший гол на 20-й секунді матчу забив Тайсон. Розвинув успіх Крістальдо (37, 40).

На знімках: (угорі) після забитого голу над групою футболістів Металіста - Тайсон; (внизу) Джонатан Крістальдо на прес-конференції, присвяченій підписанню контрактку з Металістом, січнь 2011 р. (архів).

Фото Андрія КРАВЧЕНКО