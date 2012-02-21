Завтра Добкін проведе прес-конференцію
14:15, 21 лютого 2012Харьків
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Початок об 11.00
Харків. 21 лютого. УНІАН. Завтра голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН проведе прес-конференцію.
Як повідомляє сайт ОДА, зустріч губернатора із журналістами, яка запланована на 11.00, відбудеться у прес-центрі облдержадміністрації.
Прес-конференція транслюватиметься у прямому ефірі на телеканалі Харківської обласної телерадіокомпанії.
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