Завтра Добкін проведе прес-конференцію

Початок об 11.00

Харків. 21 лютого. УНІАН. Завтра голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН проведе прес-конференцію. Як повідомляє сайт ОДА, зустріч губернатора із журналістами, яка запланована на 11.00, відбудеться у прес-центрі облдержадміністрації. Прес-конференція транслюватиметься у прямому ефірі на телеканалі Харківської обласної телерадіокомпанії.

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